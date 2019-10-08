شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات وتجميل الشوارع بحى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى العجوزة، حملات لرفع الإشغالات وردع المخالفين، وتوفير سبل الراحة للمواطنين حيث وجه اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة، إدارة الإشغالات بعمل حملة تم فيها رفع ومصادرة خلاطة من شارع سعيد مطر بميت عقبة ولودر من شارع البطل أحمد عبد العزيز وتم رفع 2 ونش من شارع الدكتور المحروقى.
كما تم رفع باعة جائلين من شارع دمشق ورفع عربات فول من شارع الفرات، وكذلك كراسى من شارع السودان ناصية إسراء المعلمين وتم إيداع المصادرات بمخازن الحي مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
وفى السياق ذاته واصل حى العجوزة أعمال رفع كفاءة شارع الدكتور محمد شاهين ومتفرعاته، حيث قامت إدارة الحدائق بالحي بتقليم وتهذيب الأشجار بين تقاطع شارعى الفردوس وعبد الحميد سليمان مع شارع شاهين، كما قامت إدارة صيانة الطرق بترميم بلاط الرصيف بميدان شاهين و شارع زكى أبو السعود المتفرع من شارع شاهين وتم كذلك رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التقليم و الترميم.
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