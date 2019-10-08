مركز الخليج 365 للتدريب يعلن عن فتح باب التسجيل بدورة مهارات الصحافة الإلكترونية وصحافة الموبايل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الخليج 365 للتدريب عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية بعنوان مهارات الصحافة الإلكترونية والتى يحاضر فيها الكاتب الصحفى عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع.
وتشمل الدورة عدة مهارات منها أدوات ومهارات العمل الصحفى على الإنترنت،وكيفية استخدام الصوت والصورة وصحافة الفيديو ومهارات صحافة الموبايل وطرق التصوير والبث بالإضافة إلى نبذة عن أخلاقيات الصحافة الإلكترونية.
وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام اكاديمية الخليج 365 ان الدورة تبدأ اول نوفمبر القادم وتستمر شهرين ومفتوحة للطلاب والخريجين.
وأوضح ان الهدف من الدورة إعداد جيل جديد من الإعلاميين والصحفيين قادر على مواكبة التغيرات التقنية والتطورات الحديثة فى مجال الإعلام الجديد.ووسوف يتم التدريب بشكل نظرى وعملى داخل الأقسام المختلفة بالموقع الالكترونى الخليج 365 والمواقع الأخرى داخل المؤسسة بالإضافة إلى استديو الخليج 365.
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