جيش الاحتلال التركى يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود المشتركة مع سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت السلطات التركية الثلاثاء، مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية. وقالت مصادر صحفية تركية إن شاحنات محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة، وصلت إلى قضاء "جيلان بينار" بولاية شانلى أورفة جنوبى البلاد. Advertisements كما وصلت قضاء "أكشاكالى"، 130 حافلة محملة بعربات مدرعة، وآليات مختلفة خرجت من قيادة "لواء المدرعات 20" بالولاية. فيما قالت مصادر عسكرية تركية إن التعزيزات أرسلت وسط تدابير أمنية مشددة، لتقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية. وكان الرئيس التركى أعلن يوم السبت الماضى، أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد "الإرهابيين" فى شرق الفرات شمالى سوريا.

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