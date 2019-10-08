شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. ويؤكد: بيان هام من الحكومة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي شهدت استعراض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حكوميا بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، كشف عن الوضع الاقتصادى للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما اعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

وقال عبد العال في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استكمال الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات بعد انتهاء الحكومة غداً في إلقاء بياناً هام لها في الجلسة العامة.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والموارد المائية والرى سيحضرون الجلسة العامة غدا الأربعاء، لإلقاء بيان هام جدا.

وقال "عبد العال" للنواب: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".