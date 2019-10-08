شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، إن الدولة تعافت وتسير على الطريق السليم، جاء ذلك فى ختام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وأضاف رئيس البرلمان: "عندنا مشاكل لا ننكرها ولكن الصورة ليست قاتمة، عندنا إنجازات وانتقلنا من اللادولة إلى الدولة، وإذا كنا بنعمل دولة حديثة لابد أن نبنى البنية الأساسية، وانا شاهد على 3 عصور استطيع تأكيد أن البنية الاساسية شهدت طفرة لم تحدث فى التاريخ".

واستطرد عبد العال :"أصبح لدينا فائض فى الكهرباء، وهذا يعد إنجازا عظيما"، لافتا إلى أنها لم تكن تستمر 24 ساعة، والسلع متوفرة من أقصى جنوب الوادى الى الشمال والغرب، وفى شبكة طرق ننافس بها العالم، ومرفق الصحة يحدث به تطويرا كبيرا، وإن كان هناك بعض النواقص التى نعترف بها فى هذا المرفق الذى يتم بنائه، حيث لم يمد له أحد يد من أيام عبد الناصر.