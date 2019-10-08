"البحث العلمي": انطلاق معرض القاهرة للابتكار 24 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه تم اختيار الاتحاد الإفريقي كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار لعام 2019 المقرر عقده خلال الفترة من 24-25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإطلاق شعار "إفريقيا تبتكر" تماشيا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان تفاصيل المعرض، إلى أن هناك مشاركة دولية من 22 دولة على مستوى العالم، وما يقرب من 1000 عارض بأفكار وابتكارات متميزة من مصر والدول العربية والإفريقية والأجنبية، كما سيعرض أكثر من 60 ابتكارًا في جناح نقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و12 مشروعا في جناح التحالفات التكنولوجية.

وأضاف أنه سيتم كذلك عرض 15 مشروعًا في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من 30 مشروعا في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وأكثر من 25 فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و30 ابتكارا في جناح مشروعات التخرج، وأكثر من 60 فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ STEM و10 مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية.

وأوضح أنه يشارك أكثر من 40 عملا فنيا في جناح الفنون والآداب و25 فيلما وثائقيا عن ابتكارات الشارع المصري، هذا بخلاف المشاركات الدولية ومشاركات الشركات الصناعية والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة.

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وأكد أن المعرض يضم هذا العام جناحا متميزا للطفل المبتكر، حيث يشارك فيه ما يقرب من 150 طفلا مبتكرا من جامعة الطفل، والمراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي)، لافتا الى انه سيتم استقبال أكثر من 4000 طفل بالمعرض.

وأشاد بمشاركة جناح تكنولوجيا المستقبل (إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي) والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكارا متطورا، متوقعا أن يستقبل المعرض هذا العام ما يقرب من 4000 إلى 6000 زائر.

ولفت الى أن هناك جوائز لأفضل اختراع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وأفضل مشروع ابتكاري، وأفضل المبتكرين، وأفضل شركات تكنولوجية ناشئة وجوائز للمبتكر الصغير (أقل من 16 عامًا)، فضلا عن 10 جوائز للمشاركة في معرض جنيف الدولي للابتكار بدولة سويسرا بدعم مالي كامل، ومنح 100 ميدالية للفائزين بالمعرض (40 ذهبية، 30 فضية، 30 برونزية) و7 جوائز تحت اسم عاصمة الابتكار مقسمة إلى أفضل محافظة.

وقال إنه على هامش فعاليات المعرض سيتم الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر بالتعاون مع قناة النهار الفضائية، وتوقيع اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء حاضنات، و مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في ريادة الأعمال، ومع وادي الشارقة للابتكار في ريادة الأعمال والشراكات الناشئة.

وأضاف الوزير أنه سيتم عقد ورش عمل على هامش المعرض تشمل ورشة عمل لمنظمة دول عدم الانحياز لمدة ثلاث أيام 23-25 أكتوبر الجاري في مجال ريادة الأعملال ل 25 دولة، ويقوم بإلقاء المحاضرات خبراء من دولة الهند ومصر، وورش عمل عن الاستثمار في الشركات الناشئة، وبرامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و براءات الاختراع والملكية الفكرية، و الدراسات المستقبلية وخطة مصر في التنمية، وريادة الأعمال والابتكار، الى جانب ورشة عن العالم والابتكار تضم عددا من المحاضرين من دول ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، الإمارات.​