محافظ القاهرة: صيانة 20 ألف بالوعة لاستقبال موسم الأمطار والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

وجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير بالوعات الأمطار والبالغة 20 ألف بالوعة، والتأكد من عملها بكفاءة بمعرفة لجان وأطقم العمل المكونة من غرفة عمليات المحافظة وهيئتي الصرف الصحي ونظافة وتجميل القاهرة وأجهزة الأحياء كل في نطاقه.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برؤساء الأحياء اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض خطة المحافظة لمواجهة موسم سقوط الأمطار، وذلك بحضور نواب المحافظ الأربعة ورئيسي مجلسي شركات المياه والصرف الصحي.

وأكد عبد العال التزام سيارات الشفط الخاصة بشركة الصرف الصحي والبالغ عددها أكثر من 80 شفاطًا، وكذلك شفاطات شركة المياه والبالغ عددها أكثر من 20 شفاطًا بالأماكن المخصصة لها بالقرب من الأماكن المحددة من قبل المحافظة، والتي تتراكم بها الأمطار وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري والأنفاق؛ لسرعة الوصول إلى المواقع طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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وأشار إلى ضرورة التنسيق المستمر ما بين غرفة عمليات المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية؛ لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة؛ تجنبًا لوقوع أزمات.

وأكد سرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير بالوعات الأمطار والبالغ عددها حوالي 20 ألف بالوعة، والتأكد من عملها بكفاءة بمعرفة لجان وأطقم العمل المكونة من غرفة عمليات المحافظة وهيئتي الصرف الصحي ونظافة وتجميل القاهرة وأجهزة الأحياء كل في نطاقه.

وشدد المحافظ أيضًا على صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أية تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مؤكدًا أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه يستقبلها من خلال أرقام (23912136 - 23907141) الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.​