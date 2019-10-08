رئيس النواب يناشد الحكومة الاهتمام بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد على وميرا ابراهيم:
ناشد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بالاهتمام بمحافظة أسوان.
وقال "عبدالعال": "على حظي أسوان مصنفة من أولى المحافظات فقرًا في مصر، وأتمنى نظرة ميسرة من الحكومة".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، مؤكدًا أن مصر بها برنامج استصلاح للأراضي كبير وهو مليون ونصف فدان، وهو يفوق بكثير ما كان يحدث في الماضي.
وبشأن الشكاوي من نائب وزير التربية والتعليم محمد عمر، والتي تكررت من جانب العديد من النواب، قال عبدالعال: "نطلب من وزير شئون مجلس النواب حضور نائب الوزير للبرلمان؛ لمناقشته في الشكاوي التى تعرض لها الأعضاء".
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