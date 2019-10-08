ضبط عاطل وبحوزته فرد خرطوش في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكن المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، والنقيب أحمد عريان، معاون المباحث، من ضبط "خالد. ي" عاطل، مقيم بدائرة القسم، -السابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا؛ آخرهم القضية ٥٠٤٣ لسنة ٢٠١٨ مخدرات- وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة، إلى النيابة العامة.
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