"كواليس انتحار فتاة الدقي وقضية الاستيلاء على أراضي الأوقاف".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

4 مصابين في تصادم سيارتين بطريق المنصورية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر حادث تصادم سيارتين بمركز كرداسة.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق المنصورية ووجود مصابين.

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف لـ 4 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأوقاف"، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

"أنا رايحة عند ربنا".. كواليس انتحار "دنيا" في الحي الراقي

حياة بائسة مليئة بالمشكلات كانت كفيلة بأن يتملك اليأس وعدم الرغبة في مواصلة الحياة من صغيرة أتمت للتو عامها الـ19، أضحت أسيرة أحزان ومآسي أسرتها المفككة حتى قررت إنهاء كل ذلك بشكل مأساوي من شرفة بالطابق الخامس.

كغيرها من البنات، تمنت "دنيا" الحياة في كنف أسرة يسودها الحب والتفاهم، لكنها نشأت وأختها "روان" في أجواء مُلبدة بالشجار بين والديها.

عصفت رياح المشكلات المتكررة بترابط الأسرة، وصل قطار الزوجين محطته الأخيرة، انفصل رب الأسرة عن الأم، ليستقر الحال بالأب في مسكنه بمنطقة باب الشعرية.

"بيتصوروا سيلفي".. تفاصيل سقوط فتاة وخطيبها من أعلى كوبري الجامعة

تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق في واقعة مصرع فتاة غرقًا في مياه النيل بعدما اختل توازنها أثناء التقاطها وخطيبها "صورة سيلفي"، وما زال البحث جاريًا عن الشاب في المياه.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد سقوط شاب في العقد الثاني من العمر، وفتاة في مياه النيل من أعلى كوبري الجامعة أثناء التقاطهما صورة.

هروب إلى الآخرة.. انتحار فتاة من الخامس في الدقي

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فترة طويلة عانت خلالها فتاة عشرينية من أزمة نفسية ألمت بها، حاولت أسرتها علاجها في إحدى المصحات، لكن الحال لم يتبدل فقررت الفتاة كتابة الفصل الأخير من حياتها لتحصل على لقب "منتحرة".

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بدائرة المركز.

تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، توصلت إلى أن فتاة في العقيد الثالث من العمر، أقدمت على الانتحار قفزا من الطابق الخامس؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية.

مقتل شاب على يد عامل كارتة بالطالبية

قُتل شاب على يد عامل لجمع الكارتة بمنطقة الطالبية، بسبب معابتة الضحية له على تعديه بالسب على أحد كبار السن.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة الطالبية.

التحريات الأولية أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين الضحية "كريم.ر" وأحد الأشخاص يدعى "نبيل"، عامل كارتة، انتهت بتدخل عقلاء المنطقة إلا أن الأخير توعده.

ألقى 23 فص ألماس من فوق السور.. أمن السلوم يحبط تهريب 22 كيلو ذهب

أحبطت الإدارة العامة لأمن الموانئ، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية وزنت 22 كيلو جرام و23 فص ألماس، عبر منفذ السلوم.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة شرطة منفذ السلوم البري تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بالمنطقة الجبلية المتاخمة بالسور الجنوبي للمنفذ بإلقاء لفافة متوسطة الحجم من أعلى السور لداخل المنفذ وتسلق السور، ولدى مشاهدته للقوة الأمنية تراجع وفر هارباً.

بقيمة 1.5 مليون جنيه.. ضبط 6 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار دراجات نارية - مستلزمات أدوات صحية - مستحضرات تجميل)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1,059,116– مليون وتسعة وخمسون ألفاً ومائة وستة عشر جنيهاً).

خلال 24 ساعة.. ضبط 245 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 245 قطعة سلاح ناري، 262 قضية مخدرات، وتنفيذ 79748 حكم قضائي متنوع.