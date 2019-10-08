مصر | السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار "هيروين" ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار "هيروين" ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على محمد الهواري وعضوية أشرف عبدالوهاب العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.
تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقي الملازم محمد صلاح الدالي، معاون مباحث بقسم بدر، معلومات من مصادره السرية، تفيد بقيام كل من "مسعود. ش. م" 21 عاما ميكانيكي و"كريم. ف. آ" 18 عاما بتجارة وتوزيع المواد المخدرة.
وبالتعامل مع المعلومات، توجهت قوة برئاسه النقيب محمود الدالي، وبمداهمتهما تم ضبطهما ومعهما كمية من مخدر الهيروين، وبعض الاقراص من المواد المخدرة، فتم القبض عليهما.
كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ن. م"، 26 سنة، عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية "توك توك" بشارع ترعة الإسماعيلية دائرة القسم، وبحوزته "100 جرام هيروين، هاتف محمول، 2060 جنيه".
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بها بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والدراجة لتسهيل تحركاته، وبتطوير مناقشته بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته أقر باتخاذه مسكن آخر كائن بشارع مؤسسة الزكاة دائرة قسم شرطة المرج مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.
وعلى الفور تم استهداف مسكنه وتم ضبط "6 أسطوانات، 1.400 كيلو جرام هيروين، سلاح ناري "بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 16مم، 2 طلقة من ذات العيار، ميزان حساس"، وأقر المتهم بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.