مصر | السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار "هيروين" ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار "هيروين" ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار مخدرات ببدر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على محمد الهواري وعضوية أشرف عبدالوهاب العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقي الملازم محمد صلاح الدالي، معاون مباحث بقسم بدر، معلومات من مصادره السرية، تفيد بقيام كل من "مسعود. ش. م" 21 عاما ميكانيكي و"كريم. ف. آ" 18 عاما بتجارة وتوزيع المواد المخدرة.

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وبالتعامل مع المعلومات، توجهت قوة برئاسه النقيب محمود الدالي، وبمداهمتهما تم ضبطهما ومعهما كمية من مخدر الهيروين، وبعض الاقراص من المواد المخدرة، فتم القبض عليهما.