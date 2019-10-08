أخبار مصر | محمد عمارة: "الفجـر" هي الأيقونة المفجرة لثورة وقف فوضى السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: "الفجـر" هي الأيقونة المفجرة لثورة وقف فوضى السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: ياسمين عليوة - عبير أحمد - مصطفى الديب

قال الدكتور محمد عمارة الاستشاري وخبير التسويق السياسي، إن جريدة الخليج 365 هي الأيقونة المفجرة للثورة الإلكترونية التي يجب أن تخرج من مصر لوقف فوضى السوشيال ميديا في العالم.



وأضاف خلال ندوة نظمتها "بوابة الخليج 365"، أنه كان من الأولى أن يغلق الفيس بوك الصفحات التي تُحرض على ذلك، بدلًا من صفحات جريدة مصرية مهنية، تعمل منذ عشرات السنوات، لافتًا إلى أن الأمر تحول إلى "تجارة الدم".



وتابع: "تم تجريف فكرك لفترات طويلة، حينما يحاول الفيس بوك فرض السيادة والوصاية على مصر، فهو لم يعرف حتى الآن ما هو الشعب المصري، وننتظر مفاجآت جديدة الفترة المقبلة، منها رفع كفاءة البنية الإلكترونية في مصر، لأصبح قادرًا على حماية المواطن المصري".



وكانت مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، قد أصدرت بيانا توضيحيا، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المؤسسة في بيانها: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك (الخليج 365 والفجر الرياضي والفجرالفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

Advertisements

وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث. ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي: " عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الخليج 365" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الخليج 365. وعلى هذا النحو، تحتفظ الخليج 365 بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.