أخبار مصر | أصحاب محلات شارع سعد زغلول بالجيزة يستغيثون من الباعة الجائلين: "سرقة وبطلجة ومحدش عارف يكلمهم" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصحاب محلات شارع سعد زغلول بالجيزة يستغيثون من الباعة الجائلين: "سرقة وبطلجة ومحدش عارف يكلمهم" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى أصحاب المحلات والصاغة، بشارع سعد زغلول التابع لجنوب الجيزة، من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع وعلى الأرصفة وأمام أبواب محلاتهم.

واستغاث أصحاب المحلات بالمسئولين وقيادات محافظة الجيزة، للتدخل بشكل فوري لإنهاء فوضى الباعة الجائلين الذي اجتاحت الشارع.

وقالوا في استغاثتهم: "لا بيع ولا أي حركة سبب انتشار البائعين أمام أبواب رزقنا"، وأضافوا "تعبنا من الشكوى، وبندفع كهرباء وضرائب وكل اللي الدولة بتقول عليه، مع ذلك مش بنبيع ولا بنشتري بسبب المنظر في الشارع، وقافلين علينا كل طرق البيع، على الرغم من وقفتهم الغير قانونية بالشارع".

"كل يوم بيسرقوا الكهرباء والمياه مننا ومحدش بيقدر يكلمهم"، هكذا وصف أصحاب المحلات أعمال البلطجة التي يمارسوها الباعة الجائلين تجاهم، معللين: "نقفل بدل الخسارة والشقى اللي بيضيع كل يوم قدامنا دا، دا غير المظهر الحضاري ومخالفات كثيرة"، متسائلين "من المستفيد من كل ذلك من وراهم للسكوت عنهم كل هذه الفترة".