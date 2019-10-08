أخبار مصر | بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. محمد عمارة: "الخليج 365" من أكثر الصحف المهنية في الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد عمارة الاستشاري وخبير التسويق السياسي، إن ضرب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لصفحات ومنصات جريدة الخليج 365، ما هو إلا تزييف وعدم وضوح، خاصة وأن إدارة الفيسبوك لم تسِر في إجراءات قانونية بإخطار أو إنذار المؤسسة، ولكن آثارت غلق الصفحات فورًا، على الرغم من أن جريدة الخليج 365 من أكثر الصحف المهنية في مصر والشرق الأوسط، وتعمل وفقًا لكافة القاعد المهنية.



وأضاف في ندوة نظمتها "بوابة الخليج 365"، أن ما قام به الفيسبوك ليس من العدالة، في الوقت الذي يُعتبر فيه نقد تركيا وقطر لمجرد النقد وعدم التحريض ليس مشكلة في حد ذاته، ولكنه جزء من حرية الرأي والتعبير، خاصة وأن منصات التواصل الاجتماعي في فيس بوك تفتح أبوابها أمام صفحات ومجموعات تدعم الإرهاب وتحرض على العنف بشكل واضح.



وتابع: "قطر وتركيا كانوا يستخدمون تلك المنصات لتجييش الشباب، وتبدأ في تجنيدهم، بما يهدد الأمن القومي للدول، ولكن الفيس بوك يعتقد أن المصريين لا يستطيعون الرد".



وكانت مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، قد أصدرت بيانا توضيحيا، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المؤسسة في بيانها: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك (الخليج 365 والفجر الرياضي والفجرالفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

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وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث. ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي: " عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الخليج 365" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الخليج 365. وعلى هذا النحو، تحتفظ الخليج 365 بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.