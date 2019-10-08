أخبار مصر | خبير تسويق سياسي يطالب بإنشاء مركز تمثيلي لـ فيس بوك في مصر

قال الدكتور محمد عمارة الاستشاري وخبير التسويق السياسي، إنه قدم مقترح وخطة تسويقة لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب إنشاء شبكة تواصل اجتماعي مصرية، وهي خطة مُسجلة برقم 4313 لسنة 2017، وذلك بعد استشعار عدم الأمان من مواقع التواصل الاجتماعي العالمية.



وأضاف خلال ندوة نظمتها "بوابة الفجـر"، أن تلك الخطة مكونة من أربع مراحل، أولهم العصف الذهني، الذي أجذب من خلالها المتلقي لمعرفة خطر مواقع التواصل الاجتماعي، وثانيًا أن أقوم بتوعية الناس بأضرار مواقع التواصل الاجتماعي، وثالثًا مخاطبة الفيس بوك بإنشاء مركز تمثيلي في جمهورية مصر العربية، ورابعًا إنشاء شبكة تواصل اجتماعي مصري 100% بميزة تنافسية بعدة معايير.



وتابع: "مواقع التواصل الاجتماعي يتم تجييش الشعوب بها، مما يهدد الأمن الاجتماعي والأمن الشخصي والأمن السياسي، ومن هنا اقترحت أن يتم تحديد تسعيرة للفيس بوك 30 جنيه".

وكانت مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، قد أصدرت بيانا توضيحيا، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المؤسسة في بيانها: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك (الخليج 365 والفجر الرياضي والفجرالفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

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وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث. ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي: " عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الخليج 365" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الخليج 365. وعلى هذا النحو، تحتفظ الخليج 365 بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.

