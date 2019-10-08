أخبار مصر | متحف النسيج يطلق معرض للكتاب بتخفيض 75 ‎%‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف النسيج يطلق معرض للكتاب بتخفيض 75 ‎%‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي، عن اطلاق معرضًا للكتب الأثرية يوم الإثنين 14 أكتوبر بمقر المتحف.

ويقدم المتحف الكتب في مختلف تخصصات علم الآثار بتخفيضات تصل إلى 75 ‎%‎ والتي تغطي كافة مجالات هذا العلم سواء الترميم أو الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية والقبطية أو العصر الحديث.

ودعا الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف كافة المهتمين بالشأن الأثري المصري لزيارة المعرض واقتناء نوادر الكتب المعروضة.

يذكر أن متحف النسيج المصرى هو المتحف الأول من نوعه فى الشرق الأوسط فى قلب شارع المعز بالقاهرة التاريخية، وقد كان المتحف في الأصل سبيل بناه محمد علي باشا كوقف خيري على روح ابنه إسماعيل باشا الذي توفي في السودان 1822م، وعقب ترميمه في إطار مشروع تطوير شارع المعز تم تحويل السبيل إلى متحف للنسيج المصرى.

يضم المتحف مجموعة من المقتنيات المتعلقة بصناعة النسيج ابتداء من العصر الفرعوني مرورا بالعصور الرومانية اليونانية و القبطية، والإسلامية وحتي العصر الحديث وأسرة محمد علي باشا.



وشارع المعز لدين الله الفاطمي هو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر، وجاء تصميمها على شكل حصن، بأسوار منيعة، وبوابات ذات طابع حربي، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

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يزخر شارع المعز لدين الله الفاطمي بعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.

وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأتي واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان.