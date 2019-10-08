أخبار مصر | رئيس "المصريين": القمة المصرية القبرصية اليونانية رسالة واضحة ضد العبث التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": القمة المصرية القبرصية اليونانية رسالة واضحة ضد العبث التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية بين زعماء الدول الثلاث، تعد بمثابة رسالة للغازي العثماني التركي الذي يظن أنه يعبث دون أن يواجهه أحد.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه القمة تأتي في توقيت مهم، وفي ظرف جغرافي وإقليمي أكثر أهمية، وتزامنًا مع ما تواجه قبرص من تحرشات تركية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يرفضون ما تقوم به تركيا، ويؤيدون الموقف القبرصي.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مصر وقبرص واليونان وحدة واحدة وتحالف وتضامن للاستفادة القصوى من الغاز بعد ترسيم الحدود، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه القمة رسالة واضحة الأركان للدولة التركية، ضد التعنت التركي والعبث التركي بمنطقة شرق المتوسط.

وأشار إلى أن القمة المصرية القبرصية اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان بالقاهرة، حققت أهدافها في إطار التعاون الإستراتيجي بين الدول الثلاث حول تعزيز سبل الأمن والاستقرار وتحقيق عملية السلام بمنطقة شرق البحر المتوسط، موضحا أن القمة ناقشت العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن باحترافية شديدة ومنها التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود الغاشم ومواجهة التطرف.

وأكد على أن القمة الثلاثية عبرت عن القلق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية وإدانتهم لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية.

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ولفت إلى أن القمة ناقشت أيضا آخر تطورات التعاون بين الدول الثلاث وعبروا عن رغبتهم الحقيقية في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف الغاز الطبيعي ومجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والسياحة، وحماية البيئة، ونقل التراث الثقافي.

وأكد على أن القمة الثلاثية بمثابة استمرار طبيعي للحوار الجاري المتبادل المنفعة بين مصر وقبرص واليونان في العديد من المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والسياحية، علاوة على التعاون السياسي رفيع المستوى سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية.

وانطلق اليوم المؤتمر الصحفى المشترك، بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى، وذلك بقصر الاتحادية الرئاسي، وذلك عقب القمة المصرية القبرصية اليونانية السابعة بالقاهرة.

واستهل الرئيس السيسي، المؤتمر بالترحيب بزعيمي اليونان وقبرص.

وقال الرئيس السيسي، إن القمة الثلاثية استعرضت تطورات مشروعات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، وأكدنا آلية التشاور المنتظم على الصعيدين السياسي والاستراتيجي.