أخبار مصر | قيادات الإذاعة في الاجتماع الـ٢٤ للجنة الدائمة بتونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادات الإذاعة في الاجتماع الـ٢٤ للجنة الدائمة بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه رئيس الإذاعة محمد نوار ولمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ومحمود سالم مدير عام التنسيق بالإذاعة إلى تونس حيث مقر اتحاد الإذاعات الغربية غدا.

ويأتي ذلك لحضور الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الدائمة للإذاعة، ويستمر الاجتماع ثلاثة أيام ويتناول جدول الأعمال مناقشة نشاط التبادلات البرامجية الإذاعية، وتقام احتفالية اليوم العالمي للراديو العام الحالي وتحديد خطة الاحتفال لعام ٢٠٢٠، وكذلك بالنسبة لليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية ودعم صمود القدس، وكذلك بالنسبة للدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

كما تحدد مسابقات الدورة القادمة وأيضا يتم تقييم الدورة الأولى من مسابقة الأغنية الإذاعية المقطوعة الموسيقية والإعداد للدورة الثانية عام ٢٠٢١، كما يتضمن الاجتماع تخصيص جلسة كاملة لاستعراض تجارب الإذاعات العربية، حيث تم تحديد موضوع “تطوير الأداء في الإذاعات العمومية” وتقدم كل من الإذاعة المصرية والإذاعة التونسية رؤيتها من خلال ورقة عمل كما تطرح الهيئات الإذاعية المشاركة في الاجتماع تجربتها في هذا المجال”.

ويشارك رئيس الإذاعة ممثلا عن الهيئة الوطنية للإعلام وتشارك رئيسة صوت العرب بصفتها رئيسا للجنة الدائمة للإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية، كما يشارك مدير عام التنسيق بصفته رئيسا للجنة المنسقين الإذاعيين باتحاد إذاعات الدول العربية.