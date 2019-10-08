أخبار مصر | المنظمة المصرية تطالب بإعادة صفحات جريدة الخليج 365 على فيسبوك بعد غلقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنظمة المصرية تطالب بإعادة صفحات جريدة الخليج 365 على فيسبوك بعد غلقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة طارق أبو سعدة، عن تضامنها مع بوابة الخليج 365 الإلكترونية، بعد قرار إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إغلاق صفحاتها وعدد من العاملين بها، مطالبة بإعادة صفحاتها لما يشكلة من انتهاكًا صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير.

وقالت بوابة الخليج 365، إنه شهد "الخميس 3/10/2017 حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيس بوك (الخليج 365 والفجر الرياضى والفجر الفنى)، إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها".

وأضافت المؤسسة في بيان لها، ردًا على قرار "فيسبوك" أن غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أصدرت بيانًا صحفيًا أشارت فيه إلى أن "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث، ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفنى لموقع فيس بوك للتحقيق فى المشكلة.

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وأكدت المنظمة أن وقائع الحجب أو المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام يشكل اهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، كما يخالف قرار الحجب الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها”.

ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن حرية الرأي والتعبير تعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية.

وطالب "أبو سعدة" بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات التي تعمل على تقييد الحريات والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مطالبا ادارة الفيس بوك اعادة صفحات جريدة الخليج 365 في اسرع وقت ممكن.