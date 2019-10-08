شكرا لقرائتكم خبر عن «البرعي» عميدًا للتربية الرياضية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور إبراهيم البرعي، عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.
وبحسب بيان، الثلاثاء، شمل القرار استمرار البرعي في منصب عمادة الكلية حتى بلوغه سن المعاش.
وشغل البرعي منصب القائم بعمادة الكلية خلال الفترة الماضية، واستطاع أن يحدث بها طفرة علمية وعملية ملموسة.
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