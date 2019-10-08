شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: عملاء ومأجورون «شمتانين» في وفاة طلعت زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي الخائن يشمت في وفاة الفنان طلعت زكريا، وبعض الممولين من الخارج، وبعض العملاء والمأجورين.

وأضاف «موسى»، خلال برنامجه، أن شماتة هؤلاء جاءت بسبب أن الفنان الراحل كان له رأي في ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أنهم يزعمون تأييدهم لحرية الرأي والتعبير، ولكنهم يحجرون على الأخرين في التعبير عن آرائهم.

وتابع :«ملايين الناس لهم رأي في يناير وأنا واحد منهم.. ماحنا شفنا الدمار اللي جيه من وراها.. دي ضيعت البلد».