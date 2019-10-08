شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 200 متهم في أحداث تظاهرات «20 سبتمبر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت النيابة العامة، الثلاثاء، إخلاء سبيل 200 متهم على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بشان تظاهرات 20 سبتمبر الماضى، وكانت النيابة قد أمرت بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات وجهت لهم بمشاركة جماعة الإخوان وعناصر إثارية للتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام.
وقال محامون إن النيابة أمرت بإخلاء سبيل تلك المجموعة من المتهمين على ذمة القضية بضمان محل اقامتهم، وأفاد المحامون بأن النيابة تستكمل خلال اليومين القادمين التحقيقات مع مجموعة أخرى من المتهمين المحبوسين على ذمة نفس القضية.
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