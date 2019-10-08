شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: ألف معتقل بالسويس.. وعبد العال: لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب طلعت خليل، إن هناك أكثر من ألف معتقل بمحافظة السويس تم القبض عليهم في الأحداث الأخيرة، مطالبًا بوضع حد لما سمّاه «حالة الاعتقالات الضخمة التي تمت منذ 20 سبتمبر».

وأضاف النائب خلال جلسة البرلمان، الثلاثاء: «يجب أن يتم التعامل مع المعتقلين في الأحداث الأخيرة برأفة باعتبارهم شبابا صغيرا».

وعلّق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر، ولكن هناك بعض المشتبه فيهم في الأحداث الأخيرة، وذلك بناءً على أمر من النيابة العامة، ويتم تصفية حالاتهم وكل من لا يثبت عليه الاتهام يُخلى سبيله، وتم بالفعل الإفراج عن أعداد كبيرة منهم».