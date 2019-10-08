شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي: الإخوان وأحداث 2011 السبب الرئيسي لأزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موضوع سد النهضة ومياه النيل، المفروض أن يكون المصريون خلف القيادة لحل هذه الأزمة، ولكننا رأينا ما لم نكن نتوقع الأفاعي الإخوانية في تركيا وقطر يتحدثون عن هذه الأزمة بكل ما هو مغلوط ومثير للشبهات، وكأنها أزمة صنعناها بأيدينا والله يشهد أنها صنعت بأيديهم مع أجهزة تدعمهم وتخطط لهم، مشددًا على أن أزمة سد النهضة سببها الرئيسي أحداث 2011 وما تلاها والإدارة الخاطئة لهذا الملف خلال عام حكم الإخوان.

وأضاف «الديهي»، الثلاثاء، أن الإخوان يقيمون الأفراح والليالي الملاح على أي أزمة للدولة المصرية، مستنكرًا فرحة إعلامي الإخوان أمثال محمد ناصر، ومعتز مطر، بأزمة سد النهضة.

وتابع «الديهي» أن «محمد ناصر ومعتز مصر يرددان كلاما حقيرا وضيعا عن المصريين، حيث يقول محمد ناصر للمصريين إنه شمتان فيهم بسبب أزمة سد النهضة، بينما قال معتز مطر إن شاء الله ريقكم هينشف، معتز مطر ابن الخطيئة بيتكلم على مصر كأنه بيتكلم على إسرائيل».