شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: السودان وقّع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب المنتهية إقاماتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنون المصريون. وتصل قيمة تلك الغرامة إلى خمسين جنيها سودانيا عن كل يوم تأخير في مغادرة البلاد بأثر رجعى منذ تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

وأهاب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيقة والراغبين في السفر إليها الالتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، والالتزام بإصدار إقامات رسمية وتقنين تواجدهم في السودان لمن لديهم الحق في استخراج الإقامة سواء للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأسباب، ومراجعة الجهات السودانية المختصة قبل تاريخ السفر بوقت كاف للتأكُد من عدم وجود غرامات مستحقة عليهم، حتى لا يفاجأ المواطن عند سفره لمغادرة السودان بوجود تلك الغرامات، وتضطر السلطات السودانية عندئذٍ لتعطيل إجراءات سفره.