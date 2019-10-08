شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: حرب أكتوبر كان مفترض انطلاقها في الثمانينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مصطفى كامل، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن استعادة كفاءة القوات المسلحة وثقة الشعب فيها تحتاج ما لا يقل عن عشرة سنوات.

وأوضح «كامل» خلال لقاء تليفزيوني، أن مصر استعادت توازنها وثقتها في قواتها المسلحة عقب حرب 1967م، وكان من المقرر أن تخوض مصر حربها ضد إسرائيل مرة أخرى في الثمانينات ولكن تم اجتزاء المدة واختيار عام 1973م؛ بسبب سرعة جاهزية القوات والإرادة المصرية القوية.

وتابع أن «الصاعقة كانت أمامها مهمة صعبة في حرب 1973 تمثلت في منع احتياطات العدو الاستراتيجية من التدخل في الحرب».