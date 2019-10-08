شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة عالمية جديدة اليوم، لاستيراد الأقماح من الخارج على أن يتم استقبال عروض الشركات الراغبة فى المناقصة لتوريد الأقماح فى الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت القرار رقم 149 لسنة 2019 بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2019، وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل 15 يوليو 2019، ﻭأنه تم استقبال كمية قدرها 3.270 مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.