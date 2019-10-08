شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الدولة تهتم بالشباب.. ويطالب النواب بالتواصل معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة تهتم بالشباب، والرئيس يعمل على تطوير مؤتمرات الشباب، لافتا الى أن مؤتمرات الشباب سيتم عقدها كل شهر بدلا من فترات متباعدة.

ولفت عبد العال إلى أنه طلب من النواب من قبل التواصل مع الشباب، مضيفا: "أنا شخصيا سوف أتواصل مع الشباب"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، حيث يعقب النواب على البيان الذى القاه رئيس الوزراء اليوم.