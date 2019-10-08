شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي: ما تقوم به الجزيرة تتعفف فتاة الليل عن القيام به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فضائية «الجزيرة» أهل عيب، وإن «خرج العيب من أهل العيب ميبقاش عيب»، مشيرًا إلى أن «الجزيرة»نشرت تغريده بالأمس عن سد النهضة، استعانت خلاله بحسابات مزيفة لموقع إثيوبيا بالعربي؛ لنشر الشائعات عن مصر، والحديث عن أن السيسي يبيع مياه النيل.

وأضاف «الديهي»: «يلعن أبوالجزيرة على أبوقطر، علشان تعرفوا يا مصريين الحرب عليكم من فين، الجزيرة عارفة أنها بتأكل حرام ويتقول كلام كذب».

وأوضح «الديهي» أن موقع إثيوبيا بالعرب لقن الجزيرة درس في المهنية والأخلاق، وأكد أن «هذا الحساب مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابه، ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في مصر، ونحن لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد، ومن المؤسف نشر مثل هذه الغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة»، مشددًا على أن «ما تقوم به الجزيرة تتعفف فتاة الليل القيام به، منوهًا إلى أنه بتتبعه للحساب المزيف لإثيوبيا بالعربي تبين أنه أنشاءه شخص من قطر وآخر من بريطانيا».