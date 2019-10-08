شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سابق بصندوق النقد يكشف سبب ارتفاع الجنيه أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب يعتبر ملخص للإنجازات التي حققتها الحكومة وتأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادي طوال الفترة السابقة على المواطنين.

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وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية، أن جميع المؤشرات خلال السنوات الثلاثة السابقة تعد إيجابية وتكشف عن قدرة مصر الكبيرة، لافتًا إلى أن سعر الدولار تراجع مع ظهور نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعافت قيمة الجنيه المصري.

وأشار إلى أن قطاع السياحة في مصر تعافى بشكل ملفت، بالإضافة إلى عمل قناة السويس بشكل طيب، والتحويلات الأجنبية تسير بشكل معقول، مما يتسبب في رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار في النهاية.

وأوضح أن الدولار انخفض أمام الجنيه من 20 جنيه في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي ووصل إلى 16 جنيه ونصف تقريبا، لافتًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الحكومة خفضت من آثار الإصلاح الاقتصادي.