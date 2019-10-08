شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على سعاد الخولي في اتهامها بـ«غسل الأموال» 10 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، الثلاثاء، جلسة ١٠ أكتوبر، للنطق بالحكم على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، في اتهامها بارتكاب جريمة غسيل الأموال بـ 500 ألف جنيه.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، لإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لأنها خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، إلى أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلًا للخولي للتصرف في الأموال.