شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في الشأن التركي: قمة مصر وقبرص واليونان تواجه أطماع أنقرة بالمتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام، إن البيان الصادر عن القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة حمل العديد من الرسائل التي أكدت على مواجهة أطماع تركيا في شرق المتوسط، والاستمرار في سلسلة المشاريع الخاصة بالطاقة وتغير المناخ، والتعاون الثقافي والعسكري.

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وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية، أن البيان أكد أيضًا على الاتفاق على سياسة موحدة لمواجهة محاولات تركيا لتقديم تفسير مشوش لمسألة ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى التأكيد على مواجهة المحاولة البائسة لتركيا في الطعن على الاتفاقات القانونية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وقبرص وغيرهما من دول شرق المتوسط.

وأوضح أن تركيا تسعى للتنقيب في مناطق اقتصادية تابعة لقبرص، لافتًا إلى أن توقيت انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص «مهم» ويتزامن مع إصرار تركيا على المضي قدما في عمليات التنقيب قبالة السواحل القبرصية، كما تتزامن مع قطع الدول الثلاثة شوطًا في العديد من المشاريع المشتركة.

وتابع: «موقف أمريكا لا يختلف عن موقف أوروبا ووسيا في إدانة أعمال التنقيب التركية في منطقة شرق المتوسط».