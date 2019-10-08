شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: تقاعُد الصحفي وخروجه على المعاش جريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة المعاشات، إنه أصدر تعليمات للجنة المعاشات، بعدم السماح بتقاعد أو خروج أي صحفي على المعاش، ومساعدة جميع الصحفيين المقبلين على المعاش في إيجاد فرصة عمل جديدة.

وأضاف «الرمحي» أن اللجنة تلقت خلال هذا العام أكثر من 32 طلبًا من الصحفيين المقبلين على المعاش، خاصةً من الصحف القومية، إذ ترفض مؤسساتهم التجديد لهم، إلا أن اللجنة رفضت إحالتهم للمعاش، وساهمت في توفير نحو 29 فرصة عمل لهم.

وأشار رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفين إلى أن خروج الصحفي بالمعاش هو بمثابة «تكهين» للصحفي وهو جريمة مهنية وأخلاقية، مؤكدًا أن خروج الصحفي على المعاش، يعني منعه من ممارسة مهنته التي شبَ وشابَ عليها، وتقليص دخله لأكثر من 50%، بعد حرمانه من مرتبه والحوافز والمكافآت والبدلات، بجانب منعه من صرف بدل التدريب والتكنولوجيا.