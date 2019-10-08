شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالب المتوفى بالمدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بوالد الطالب أحمد علاء، الطالب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية فجر الثلاثاء، بالمدينة الجامعية لطلاب الأزهر بمدينة نصر. وأعرب شيخ الأزهر خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته لوالد الطالب وأسرته ومشاطرتهم الأحزان.

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