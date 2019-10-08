شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تكشف حقيقة وفاة ولي أمر إثر مشادة مع معلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بيانا رسميا، الثلاثاء، لكشف حقيقة وفاة ولي أمر إثر مشادة مع أحد المعلمين داخل مدرسة محرم بك التابعة لإدارة وسط التعليمية.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، في بيان، الثلاثاء، إنه تلقى إشارة من إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط، ومن إدارة الأمن بالمديرية بوفاة ولي أمر داخل حرم مدرسة محرم بك الإعدادية للبنين بإدارة وسط، بعد مشادة مع أحد المعلمين بالمدرسة بعد استدعاء والدة الطالب للزوج.

وأوضح أنه انتقلت المباحث الجنائية للمدرسة، وتم التحفظ على المعلم طرف الواقعة وإحالة جثة المتوفي للطب الشرعي وتولت النيابة العامة التحقيق.