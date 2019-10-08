شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي: محطة الضبعة النووية ستكون الأكثر أمانًا في القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام للتطوير والأعمال الدولية لشركة «روساتوم»، إن التعاون النووي الروسي المصري له تاريخ طويل وناجح، إذ سبق وزوّدت موسكو القاهرة، بأول مفاعل نووي منذ أكثر من 60 عامًا.

وأضاف «كوماروف» خلال افتتاح المنتدى الثاني لموردي الصناعة النووية لمقاولي مشروع الضبعة للطاقة النووية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع قانون التصديق على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا ومصر، لدعم التعاون في مجال الطاقة النووية.

ومن المفترض أن تبني شركة «روساتوم» محطة من أربع وحدات، مزوّدة بمفاعلات تقنية VVER-1200 في مصر، بالإضافة إلى توفير الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة.

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وعن المحطة، قال «كوماروف»: «محطة الضبعة النووية ستكون المحطة الأكثر أمانًا والأكثر حداثة في القارة».

وأضاف أنه سيتم بناء المحطة على عدة مراحل: «مصر اتخذت الخطوة الصحيحة باختيار إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة لديها. دول في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيران- جميعها غنية بالموارد المائية والنفطية وبالمناخ الدافئ الذي يعد مثاليا لاستخدامات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، لكن جميع هذه الدول تستثمر في الطاقة النووية».

وتابع: «وفقًا لتقديراتنا، فإن كل دولار يتم استثماره في بناء محطة طاقة نووية باستخدام التقنيات الروسية، سيحقق دولارين في صورة إيرادات للشركات المحلية، وحوالي 1.5 دولار من عائدات الضرائب وحوالي 4 دولارات من إجمالي الناتج المحلي، كما سيخلق المشروع آلاف فرص العمل تقدر، بما لا يقل عن 3 آلاف وظيفة في المحطة نفسها و10 آلاف وظيفة أخرى في الصناعة النووية».

وفي ختام كلمته، قال «كوماروف»: «أخيرًا، أود أن أقول بضع كلمات عن تجربتنا الرائعة في العمل مع مصر، لقد أثبت قادة البلاد أنهم أشخاص حكيمون ومتطلعون إلى المستقبل، والذين يريدون حقًا الأفضل للأجيال القادمة. نحن ممتنون أن الحكومة المصرية قررت أن تضع ثقتها في التقنيات النووية الروسية».

وتابع: «نحن فخورون جدًا باختيارنا لتنفيذ واحد من أكبر مشاريع الطاقة في مصر، مما يأخذ شراكتنا إلى مستوى جديد. المشروع في مصر هو أكبر طلب أجنبي لدينا حتى الآن وله أهمية خاصة بالنسبة لنا أيضًا. أود التأكيد على الاحترافية المذهلة لزملائنا في هيئة المحطات النووية المصرية والهيئة المصرية للتنظيم النووي والإشعاعي. وتعاوننا معا يعد الأمثل للعمل الجماعي».