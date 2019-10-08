شكرا لقرائتكم خبر عن "روساتوم": هدفنا القضاء على الأساطير والمخاوف من المحطات النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رومان ريابشيكوف، مدير العلاقات العامة بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أن من أهم أهداف روساتوم هى القضاء على الأساطير الوهمية والمخاوف المجتمعية من المحطات النووية بجميع الدول التى ترغب فى إنشاء محطات نووية سلمية لتوليد الكهرباء.

وأضاف ريابشيكوف، خلال منتدى موردى الصناعات النووية الذى تنظمها شركة روساتوم الروسية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، أن روسيا تعتبر من أكبر الدول التى تحظى بالقبول المجتمعى لمشروعات الطاقة النووية، لافتا إلى أن 78% من الشعب الروسى لديهم قبول للمحطات النووية.

وأشار ريابشيكوف، أن روساتوم تحرص دائما على الالتزام بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أعلى معايير الجودة والأمان، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر مع وسائل الاعلام المصرية لتوفير المعلومات عن المحطة النووية بالضبعة.

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وقال ريابشيكوف، إن رفع القبول المجتمعى يتم من خلال الموسسات التعليمية سواء التعليم العالى أو المتوسط والإبتدائى، لافتا إلى أن روساتوم تمنح 2000 طالب من 30 دولة مختلفة دورات تدريبية عن القبول المجتمعى لمشروعات الطاقة النووية.

وأشار ريابشيكوف، إلى أن محطات الطاقة النووية صديقة للبيئة وليس لها أى تاثير سلبي عليها ، مشيرا إلى أنه تم اطلاق مهرجان الصيد بجانب محطة لينجراد النووية بروسيا بمشاركة عدد من الصيادين المصريين لاثبات عدم تأثر البيئة بالطاقة النووية.