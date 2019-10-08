شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير «ثلاثى» لتركيا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة ترفض التصرفات الاستفزازية لأنقرة.. تحذير «ثلاثى» لتركيا.. قادة الدول الثلاثة يرفضون محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضى السورية وفرض أمر واقع جديد فى المنطقة.. ويطالبون بتشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة.. السيسى: لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطينى لجميع حقوقه المشروعة. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

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ـ ديكتاتور تركيا يكشف عن أطماعه فى «الشمال السورى».. العدوان التركى على سوريا يشعل نيران الغضب.. النظام التركى يخطط لاحتلال الأراضى بذريعة ملاحقة إرهابيين.. ردود أفعال دولية رافضة للغزو.. ومسؤول أوروبى يحذر من عودة «داعش».. أردوغان يستخدم عملاء قنوات المخابرات فى إسطنبول لغزو الأراضى العربية.. «ديبو»: قرار واشنطن بالانسحاب متسرع وغير مسؤول.. أنقرة وضعت مخططات مارقة لإبادة الأكراد.. وتدعم التنظيمات الإرهابية ـ يوسف ندا يزعم: إسرائيل هى التى عبرت فى حرب أكتوبر.. وآيات العرابى تصدر كتابا ينتصر لإسرائيل ويهاجم الجيش المصرى.. وموشيه ديان اعترف بما ينكره الإخوان.. صهاينة الإخوان يهاجمون نصر أكتوبر ويدعمون إسرائيل Advertisements

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ـ مختار نوح: قطر الوسيط بين الإخوان وإسرائيل لتفتيت المنطقة العربية ـ القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة ترفض التصرفات الاستفزازية لأنقرة.. تحذير «ثلاثى» لتركيا.. قادة الدول الثلاثة يرفضون محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضى السورية وفرض أمر واقع جديد فى المنطقة.. ويطالبون بتشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة.. السيسى: لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطينى لجميع حقوقه المشروعة

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ـ «مدبولى» أمام البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014.. رئيس الوزراء: لولا التعويم لوصل الدولار إلى 35 جنيها.. والرئيس السيسى وجه ببرامج حماية اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادى منذ البداية ـ اللجنة الأولمبية تشكل لجنة لتسيير الأعمال.. و«اعتزال» محمد إيهاب.. تجميد اتحاد رفع الأثقال بعد أزمة المنشطات

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P ـ لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى تقرر: ملعب المباراة فى القاهرة.. «كاف» يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى

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