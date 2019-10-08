شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان تركيا يمدد التفويض الممنوح للجيش التركى من أجل العدوان فى سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن البرلمان التركى مدد التفويض الممنوح للجيش التركى للقيام بعمليات عدوانية خارج الحدود فى العراق وسوريا لمدة عام إضافى.

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