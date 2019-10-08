شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الحميد الدسوقى، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، أنه سيتم الإعلان قريبا عن تحالف بين الجانبين المصرى والروسى لتصنيع بعض أجزاء المفاعلات النووية المزمع انشاؤها بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

وأضاف الدسوقى، خلال منتدى موردى الصناعات النووية الذى تنظمها شركة روساتوم الروسية بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية، أنه جارى عمل دراسة جدوى لتصنيع بعض أجزاء المفاعلات النووية بمصر، لافتا إلى أنه سيتم التوسع فى التصنيع المحلى للطاقة النووية فى مصر، بحيث تصل الى 35% عند استلام المفاعل الأربعة فى 2029.

Advertisements

الجدير بالذكر أن منتدى موردى الصناعة النووية ينعقد فى القاهرة يومى 8 و 9 أكتوبر كجزء من المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبير"، بالتعاون بين مؤسسة روساتوم العامة وهيئة الطاقة النووية المصرية (NPPA).