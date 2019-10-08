"حثالة المجتمع".. "عبدالعال" يوجه بحذف اسم "محمد علي" من المضبطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:
وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بحذف اسم المقاول الهارب "محمد علي" من المضبطة، بعدما ذكر اسمه النائب سامي حسان خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.
وقال "عبدالعال" للنائب: "حثالة المجتمع لا تُذكر داخل قاعة البرلمان".
وحذر "عبدالعال"، النواب من ذكر أسماء أشخاص بعينهم، ويجب أن يحرص الأعضاء على اختيار الكلمات، مضيفًا "هناك أشخاص لا يجب أن نذكرهم أو نشير إليهم، ويجب أن يتم حذف أسمائهم وبالحبر الأسود من المضبطة".
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