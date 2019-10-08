"عبدالعال": لا يوجد معتقل سياسي واحد في السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، ردًا على النائب طلعت خليل، الذي أثار أن جهات معنية قامت بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص بمحافظة السويس، خلال الفترة الأخيرة رغم أن الجهات الأمنية بقيادة مدير الأمن تعاملت بكفاءة مع الأحداث الأخيرة.
وأضاف "عبدالعال"، أن من تم القبض عليهم مشتبه بهم فقط بالأحداث الأخيرة، وفق النيابة العامة، وتجري التحقيقات معهم، وفي حالة عدم ثبوت تورط أيًا منهم يخلي سبيلهم فورا، وهو ما حدث مع العديد من الحالات، مؤكدا أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر.
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