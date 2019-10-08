رئيس "أفريقية النواب": يجب توحيد رؤية مصر تجاه القارة السمراء لتعظيم المكاسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إن مصر حريصة على دعم دورها في القارة الأفريقية خاصة عقب انتهاء فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، بحيث يكون تواجد مصر على الساحة الأفريقية بصفة مستمرة ودائمة.

ووجه رضوان - خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور السفير مصطفى القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية - خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على ثقتهم الغالية لشخصه بتوليه رئاسة اللجنة، وعرض أهم الموضوعات التي تسعى اللجنة لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الخامس.

وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف لإعداد خطة عمل متكاملة للجنة خلال دور الانعقاد الأخير، وبحث الدور التنسيقي لدعم سياسة مصر الخارجية تجاه أفريقيا، كما تسعى للعمل على استمراره.

وأكد رضوان - خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق - أن هناك جهودًا كثيرة تُبذل من جهات عديدة، ولكن يجب أن يتم توحيد الرؤية والجهود لتعظيم المكاسب المصرية، وسيتم العمل على التنسيق مع الحكومة لدعم خطط النهوض بالملف الأفريقي في مختلف المجالات.