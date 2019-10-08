4 مصابين في تصادم سيارتين بطريق المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر حادث تصادم سيارتين بمركز كرداسة. تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق المنصورية ووجود مصابين. المعاينة الأولية كشفت وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، نُقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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