مواطن يتهم "ريكو" بالنصب.. و12 أكتوبر أولى الجلسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أقام المحامي وحيد الكيلاني وكيلًا عن حسن محمد، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح عابدين؛ يتهم فيها المطرب خالد صلاح الدين طه وشهرته "ريكو" بالنصب عليه في مبلغ 25 ألف جنيه.

وقال المحامي وحيد الكيلاني في الدعوى، إنه تم الاتفاق بين موكله وريكو بأن يقوم الأخير بالعمل الغنائي لصالحه وتحت إشرافه، وحصل ريكو على مبلغ 25 ألف جنيه واستولى على المبلغ دون تنفيذ الاتفاق.

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وأضاف "الكيلاني" أن المطرب الشهير استعمل طريقة احتيالية ليحصل على المبلغ بأن أوهم موكله بمشروع غنائي كاذب، وقام ببث أمل كاذب لموكله بحصوله على ربح وهمي.

وأوضح أن ريكو حصل على المبلغ برضاء موكله لكن بطريق التدليس وتوفر لديه خداع المجني عليه، وهذا مجرم وفق المادة 336 عقوبات.

وتحددت جلسة السبت 12 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة "ريكو" أمام محكمة جنح عابدين.