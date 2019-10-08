تحرير 3 آلاف و273 مخالفة تموينية وقضية بوسائل النقل العام في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 1268 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

على جانب آخر حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، 1005 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محال عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).