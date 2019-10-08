تغريم مسئولًا بالصحة لطلبه منح خريج جامعة أجنبية مزاولة مهنة الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

غرمت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير حكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقًا، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، لسلوكه مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب، بأن وجه كتاب بطلب قبول اشتراك خريج طب بالولايات المتحدة بنقابة الأطباء لمزاولة المهنة بالمخالفة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، إصداره كتاب موجه إلى أمين نقابة أطباء مصر، يتضمن قبول اشتراك أحد الحاصلين على بكالوريوس طب من جامعة بريد بالولايات المتحدة الأمريكية بالنقابة، استنادًا إلى موافقة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري التابعة لوزارة الصحة، على معادلة الشهادة الحاصل عليها من جامعة بالولايات المتحدة، بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية طبقًا لشهادة المجلس الأعلى للجامعات، واعتماد فترات الامتياز التي أمضاها الطالب بالجامعة الأجنبية، وقيده في الطب ومنحه تراخيص مزاولة مهنة الطب.

ويخالف ذلك ما تضمنه محضر ومذكرة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري، والتي انتهت إلى تعليق الموافقة على منح الخريج ترخيص مزاولة مهنة الطب تخصص تغذية طبية على إحضار مذكرة تفصيلية من المجلس الأعلى للجامعات توضح ماهية البكالوريوس والأسس التي بناء عليها تمت هذه المعادلة.

وشهدت وكيل كلية طب القصر العيني لشئون تعليم الطلاب، أن بالاطلاع على مستندات الخريج، تبين دراسته لمعظم المواد التي يدرسها طلبة كلية الطب بمصر ولكن بساعات قليلة عن الساعات التي تُدرس بمصر، وبالتالي فالمحتوى العلمي الحاصل عليه محدود مقارنة بالطب بمصر، وبناء عليه فإنه غير مؤهل لممارسة الطب بمصر.