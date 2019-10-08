أخبار مصر | بشرى سارة للصحفيين المتقدمين للحصول على القروض الحسنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للصحفيين المتقدمين للحصول على القروض الحسنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة القروض والإعانات التي شكلها مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، اجتماعها الثاني اليوم، بحضور جمال عبدالرحيم وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف.



وقال جمال عبدالرحيم وكيل النقابة، إن اللجنة قررت صرف القروض الحسنة لـ50 من الزملاء المتقدمين، وذلك اعتبارًا من الغد الأربعاء، ليصل عد الإجمالي إلى 95 زميل.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن اللجنة ستبدأ من السبت المقبل إجراءات الصرف لـ200 من الزملاء، وستنتهي من الصرف لكافة المتقدمين خلال الأسبوع المقبل، لتستأنف تلقي الطلبات الجديدة.

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يذكر أنه وفقًا للائحة القروض، يتقدم عضو الجمعية العمومية بطلب لصرف قرض بقيمة 5 آلاف جنيه، بواقع 250 جنيه شهريًا لمدة 20 شهر، وقرض بـ10 آلاف جنيه، بواقع 500 جنيه شهريًا لمدة 20 شهر.

وكان محلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قرر في اجتماعه الأخير، سحب صلاحيات القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف وعمرو بدر.

وقال المجلس إن ذلك يأتي بعد المخالفات التي تكشفت والعراقيل التي أثرت على سير العمل وتعطيل مصالح الصحفيين.