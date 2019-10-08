أخبار مصر | رئيس أكاديمية البحث العلمي: جائزة مليون جنيه للفائز في معرض القاهرة الدولي للابتكار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أكاديمية البحث العلمي: جائزة مليون جنيه للفائز في معرض القاهرة الدولي للابتكار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن معرض القاهرة السادس سيكون الأكبر من خلال العارضين والزائرين.

وأوضح "صقر" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الأكاديمية للإعلان عن تفاصيل المعرض الدولي السادس للابتكار، أن عدد المسجلين حتى الآن وصلوا لـ٣١٠ مبتكر، على أن يصلوا إلى ١٠٠٠ مبتكر خلال مدة فترة لتسجيل التي أعلن عنها مسبقًا.

وكشف عن جوائز المعرض للفائزين المبتكرين، لافتا إلى أنها تصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى ١٠ منح خارجية شاملة الإقامة والسفر.

Advertisements

وأضاف أن المعرض يحتوي على ٨٠٠ متر مخصصة للأطفال لتعليمهم الابتكار من خلال عرض أفلام وثائقية ثلاثية الأبعاد.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية مشاركة في المعرض لتعليم المبتكرين والأطفال قواعد المرور والالتزام بالطرق، بالإضافة إلى معرض للفنون والآداب لمشاركة الفنانين التشكيلين من مختلف الجامعات المصرية.

وأشار "رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا"، إلى تشكيل ١٠ لجان من أساتذة الجامعات ورجال تسويق، كل لحنة مكون من ٧ أو ٨ أفراد للإشراف على جميع المبتكرين.