أخبار مصر | وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار سيقام لأول مرة في قاعة المنارة بجوار مسجد المشير طنطاوي وذلك لكثرة العارضين والزائرين.

وتابع "عبدالغفار" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بأكاديمية البحث العلمي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للابتكار، أن الاتحاد الأفريقي سيكون ضيف شرف للمؤتمر، لذلك اطلقنا على المعرض عنوان "أفريقيا تبتكر".

وأوضح أن المعرض سيضم حوالي ١٠٠٠ مبتكر، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ٢٢ دولة عربية وأفريقيا وأوروبية.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مشاركة ١٥٠ طفل مبتكر خلال فعاليات المعرض وستقوم الاكاديمية بتبي افكارهم.

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ولفت "عبدالعفار" إلى المشروعات المشاركة في المعرض الدولي السادس للابتكار، من بينهم ١٢ مشروع لمختلف العلوم التكنولوجيا، و١٥ مشروع من الإنتاج المحلي، و٣٠ مشروع من المشروعات القومية العملاقة، و٣٠ ابتكار من مشاريع التخرج لمختلف الجامعات المصرية.

كما يتضمن المعرض ٦٠ فكرة من التعليم الفني، و١٠ مشروعات من قصور التنمية، و٣٠ فكرة من مشروع الباي تكنولوجي والهندسة الوراثية، بالإضافة إلى ٢٥ فيلم وثائقي من ابتكارات الشارع المصري.

وأوضح "وزير التعليم العالي" سيكون هناك جناح لتكنولوجيا المستقبل في تخصص الذكاء الاصطناعي وتحتوي على ٤٠ عارض.

ونوه إلى إطلاق الموسم الثالث من برنامج القاهرة تبتكر، لافتًا إلى التطوير الرهيب الذي شاهده البرنامج في مواسمه السابقة، واستحسان كبير مم الأسر المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي، أن المعرض سيكون به كثير من الرعاة وعلى رأسهم بنك المعرفة المصري وزارة التخطيط والمتابعة البنك المركزي المصري مؤسسة مصر الخير مكتبة مصر العاملة وناشيونال جيوغرافيك.